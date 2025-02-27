В ГД предложили дать девятиклассникам гарантии бесплатного обучения в колледжах

Фракция «Справедливая Россия — За правду» предложила гарантировать школьникам бесплатное обучение в колледжах после окончания девятого класса. Такую поправку депутаты подготовили ко второму чтению законопроекта об отмене половины ОГЭ для поступающих в колледжи, говорится в сообщении пресс-службы фракции, которое приводит ТАСС.

«Раз законопроект делает результаты ОГЭ обязательными для поступления в вузы, тогда и среднее профессиональное образование надо делать бесплатным, на этом наша фракция давно настаивает. В противном случае мы получаем новые барьеры для учебы после 9-го класса»,— поясняет глава фракции Сергей Миронов. Предлагаемые СРЗП поправки также исключают учет результатов ОГЭ при поступлении в 10–11-е классы.

В январе 2024 года группа депутатов во главе с вице-спикерами Госдумы Петром Толстым и Викторией Абрамченко (оба — ЕР) внесла законопроект, согласно которому для получения школьного аттестата за девять классов ученики, планирующие поступать в колледжи, будут сдавать только два основных госэкзамена — по математике и русскому языку. Пилотный проект будет проведен летом 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областях. Законопроект прошел первое чтение 12 февраля и готовится ко второму.

Подробнее — в материале «Ъ» «Без двух в колледж».

Полина Мотызлевская