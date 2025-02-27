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ФСБ: куратор выбрал для терактов в Ставрополе отделы МВД, МЧС и военкомат

Подозреваемый в подготовке к терактам на Ставрополье, дал первые признательные показания. На допросе мужчина рассказал какие цели он и его кураторы, выбрали для диверсий. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Фото: пресс-служба ФСБ РФ

Фото: пресс-служба ФСБ РФ

По данным ФСБ, мужчина готовил целую серию нападений: на здания отделов МВД, МЧС, военкомата, военного госпиталя и администрации Промышленного района Ставрополя. По словам задержанного руководство к действию он получал от кураторов из Киева.

«Куратор пишет, чтобы исполнитель выбрал цели в центре города не сильно далеко друг от друга»,— следует из материалов допроса.

По собственному признанию, после совершения терактов мужчина собирался вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Ранее было опубликовано видео задержания мужчины, готовившего теракты в Ставрополе.

Николай Аксенов

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