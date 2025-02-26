Опубликовано видео задержания мужчины, готовившего теракты в Ставрополе

В столице Ставрополья, силовики сорвали подготовку серии терактов в регионе. По версии следствия их курировали спецслужбы Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ФСБ, главным подозреваемым оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который действовал под руководством куратора с Киева. После совершения терактов злоумышленник планировал уехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.

Следственный отдел УФСБ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело о теракте.

Николай Аксенов