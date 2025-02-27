Елена Лопаева выйдет на свободу

Пермский краевой суд отказал прокуратуре в удовлетворении апелляционного представления на решение первой инстанции, которым бывшему заместителю председателя правительства Пермского края Елене Лопаевой была предоставлена отсрочка от отбывания наказания. Об этом сообщает 59.ру. Напомним, госпожа Лопаева в сентябре прошлого года была приговорена к четырем годам лишения свободы за хищение средств фонда «Содействия XXI век» в размере 67 млн руб. Своей вины бывшая госслужащая не признала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

После Елена Лопаева направила ходатайство об отсрочке наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Сначала в его удовлетворении судом было отказано, но кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение. 15 января Мотовилихинский райсуд удовлетворил его, несмотря на возражения прокуратуры. В итоге надзорный орган попытался оспорить это решение в суде. По истечении отсрочки с госпожи Лопаевой, согласно законодательству, могут снять судимость или заменить вид наказания на более мягкий.