Бывший пермский чиновник возглавил теплоэнергетику в Волгоградской области

Алексей Руммель, бывший начальник департамента общественной безопасности администрации Перми, возглавил ООО «Камышинская ТЭЦ» и ООО «Камышинтеплоэнерго», зарегистрированные в одноименном городе Волгоградской области. Об этом сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс», изменения в ЕГРЮЛ внесены 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Обе компании имеют выручку по 1 млрд руб. в год (2023 год) и занимаются теплоснабжением города с населением свыше 100 тыс. человек. До 2022 года предприятия принадлежали местному ЛУКОЙЛу, затем были выкуплены группой компаний «ТИС-ЭС» из Москвы.

Господин Руммель известен тем, что в 2015 году был приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу 500 тыс. руб. за хищение 1,4 млн руб., выделенных для проживания и питания полицейских. Как установили следствие и суд, преступление он совершил в 2011 году, будучи и. о. начальника милиции общественной безопасности краевого ГУВД. В 2018 году вышел по УДО.

Экс-чиновник имеет опыт работы в теплоэнергетике: после выхода на свободу он возглавлял ООО «Мерс», которое было собственником котельной завода имени Дзержинского.