В Красноярском крае принят закон о запрете «склонения» женщин к аборту

В Красноярском крае депутаты законодательного собрания 27 февраля во втором окончательном чтении приняли закон, запрещающий «склонение» женщин к аборту. Он устанавливает административную ответственность за нарушение закона, форма которой будет определена позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», с инициативой о принятии закона выступил прокурор края Роман Тютюник. В первом чтении заксобрание приняло законопроект в начале декабря прошлого года. Документ устанавливает запрет на «склонение к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, убеждений, предложений, обещаний, подкупа, обмана, угроз».

К числу способов склонения не относятся медицинские показания. Дела о нарушении запрета мировые судьи смогут рассматривать только по заявлению самой женщины. Ко второму чтению в законопроект были внесены правки, согласно которым информирование женщины со стороны социальных или медицинских работников о наличии медицинских показаний на прерывание беременности не является склонением к прерыванию беременности.

Рассмотрение аналогичного законопроекта внесено в план работы верховного совета Хакасии на 2025 год.

Александра Стрелкова