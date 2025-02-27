Пешеходный мост на улице Карла Маркса в Ижевске закроют с 28 февраля
С 28 февраля пешеходный мост на ул. Карла Маркса в Ижевске закроют на ремонт. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на главу города Дмитрия Чистякова, для жителей организуют обходные пути.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
«Мы предполагаем временно перенести остановочный комплекс. Что касается автомобильного движения, мы приняли решение перекрывать дорогу преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей», — написал господин Чистяков.
Он добавил, что на несколько дней дорогу придется перекрыть и днем. В рамках ремонта проведут санацию трубопровода, монтаж-демонтаж контактной сети, установку новой иллюминации.
Напомним, на реконструкцию моста выделено 233 млн руб. из республиканского бюджета. Планируется заменить опорные части и лестничные сходы, уложить новую плитку, установить подъемники для маломобильных групп граждан. Ремонт планируют завершить осенью 2025 года.
Пешеходный мост, соединяющий Центральную площадь Ижевска и эспланаду, ведущую к пруду, построили в 1977 году. С тех пор объект ни разу не реставрировался.