Пешеходный мост на улице Карла Маркса в Ижевске закроют с 28 февраля

С 28 февраля пешеходный мост на ул. Карла Маркса в Ижевске закроют на ремонт. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на главу города Дмитрия Чистякова, для жителей организуют обходные пути.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Мы предполагаем временно перенести остановочный комплекс. Что касается автомобильного движения, мы приняли решение перекрывать дорогу преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей», — написал господин Чистяков.

Он добавил, что на несколько дней дорогу придется перекрыть и днем. В рамках ремонта проведут санацию трубопровода, монтаж-демонтаж контактной сети, установку новой иллюминации.

Напомним, на реконструкцию моста выделено 233 млн руб. из республиканского бюджета. Планируется заменить опорные части и лестничные сходы, уложить новую плитку, установить подъемники для маломобильных групп граждан. Ремонт планируют завершить осенью 2025 года.

Пешеходный мост, соединяющий Центральную площадь Ижевска и эспланаду, ведущую к пруду, построили в 1977 году. С тех пор объект ни разу не реставрировался.