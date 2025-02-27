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Заксобрание утвердило Екатерину Солнцеву зампредом нижегородского правительства

Депутаты заксобрания Нижегородской области 27 февраля утвердили назначение Екатерины Солнцевой на должность заместителя председателя правительства региона. С 7 февраля она исполняла обязанности зампреда в статусе и.о.

зампредседателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева

зампредседателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

зампредседателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Екатерина Солнцева имеет ученую степень кандидата технических наук. Более 15 лет работала в госкорпорации «Росатом», из них девять лет в АО «НИИ НПО «ЛУЧ», последние два года занимала руководящую должность в АО ОКБ «Гидропресс». Входит в состав Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В нижегородском правительстве она будет работать в блоке замгубернатора Андрея Саносяна и курировать вопросы научно-технологического развития и поддержки исследователей.

С 7 февраля 2025 года в обновленной структуре правительства Нижегородской области у губернатора Глеба Никитина есть восемь заместителей и шесть заместителей председателя правительства.

Галина Шамберина