Регулярное сообщение между Сириусом и Сухумом запустят 1 мая

Скоростная электричка между федеральной территорией Сириус и Сухумом начнет курсировать с 1 мая 2025 года, время в пути составит 3 часа 20 минут, а стоимость проезда — 380 руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Электропоезда будут отправляться со станций Имеретинский курорт и Сухум утром и возвращаться вечером. По просьбе абхазской стороны право выбора названия нового электропоезда предоставят жителям Абхазии.

«Мне кажется, честно будет, если это будет не мнение какого-то начальника или руководителя, а будет мнение жителей»,— отметил Сергей Кириенко.

Дизайн состава определят по результатам конкурса среди молодых художников из Абхазии и России. Во время тестовой поездки один из вагонов будет отдан им для разработки проектов оформления. Авторы лучших эскизов смогут присутствовать при покраске электропоезда на заводе и запустить этот процесс.

Алина Зорина