Дело о фиктивной продаже BMW X5 направили в Адлерский районный суд

Воронежские оперативники задержали в Сочи мужчину, который в 2020 году получил от покупателя предоплату за несуществующий BMW X5, а потом скрывался от следствия более трех лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В апреле 2020 года в полицию Воронежа обратился 31-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Житель Воронежа рассказал, что увидел в интернете объявление о продаже BMW X5. Злоумышленник пообещал привезти машину из ближнего зарубежья через две недели, но после предоплаты. Воронежец перевел злоумышленнику 45 тыс. руб., однако автомобиль так и не получил. Вначале продавец объяснял задержку сложной эпидемиологической обстановкой, а затем внес номер покупателя в «черный список».

В 2021 году подозреваемый нарушил условия меры пресечения и скрылся от правоохранительных органов, после чего был объявлен в федеральный розыск.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить местонахождение обвиняемого. Его задержали на съемной квартире в Сочи и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Выяснилось, что во время нахождения в розыске более трех лет злоумышленник использовал персональные данные своего брата, третьих лиц и поддельные документы.

Обвиняемый полностью признал вину и возместил материальный ущерб потерпевшему. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор Воронежа утвердил обвинительное заключение. Дело направлено в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения. Фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы.

Мария Удовик