Резкое похолодание создало световые столбы на Ставрополье
Из-за резкого похолодания в небе над Ставропольем появилось редкое оптическое явление. Световые столбы особенно хорошо было видно в районе села Арзгир. Местные жители делятся фотографиями чуда природы в социальных сетях.
Фото: соцсети
Такое необычное атмосферное явление формируется благодаря обычным уличным фонарям. Вертикальные полосы света, поднимаются вверх от источников освещения и образуют яркое сияние.
По словам специалистов подобные оптические эффекты возникают нечасто и требуют особых погодных условий — прежде всего сильного похолодания.