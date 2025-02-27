Резкое похолодание создало световые столбы на Ставрополье

Из-за резкого похолодания в небе над Ставропольем появилось редкое оптическое явление. Световые столбы особенно хорошо было видно в районе села Арзгир. Местные жители делятся фотографиями чуда природы в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Такое необычное атмосферное явление формируется благодаря обычным уличным фонарям. Вертикальные полосы света, поднимаются вверх от источников освещения и образуют яркое сияние.

По словам специалистов подобные оптические эффекты возникают нечасто и требуют особых погодных условий — прежде всего сильного похолодания.

Николай Аксенов