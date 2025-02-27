Первый замглавы администрации Уфы награжден орденом Салавата Юлаева

Первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников получил орден Салавата Юлаева. Награду вручил глава Башкирии Радий Хабиров на очередном заседании горсовета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Администрации Уфы Фото: Пресс-служба Администрации Уфы

Сергей Кожевников, по данным пресс-службы мэрии, родился в Уфе в 1975 году. Образование получал в Уфимском энергетическом техникуме по специальности «Информационно-измерительная техника и технологии» и в Московском институте экономических преобразований по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал на различных должностях в УМПО, в 2015 году возглавил администрацию Калининского района Уфы, в апреле 2022 года стал первым заместителем главы городской администрации. На этой должности курирует вопросы ЖКХ, благоустройства и транспорта.

Орден Салавата Юлаева является третьей по статусу государственной наградой Башкирии после орденов «За заслуги перед Республики Башкортостан» и «Дружбы народов».

Идэль Гумеров