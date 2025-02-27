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Первый замглавы администрации Уфы награжден орденом Салавата Юлаева

Первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников получил орден Салавата Юлаева. Награду вручил глава Башкирии Радий Хабиров на очередном заседании горсовета.

Фото: Пресс-служба Администрации Уфы

Фото: Пресс-служба Администрации Уфы

Сергей Кожевников, по данным пресс-службы мэрии, родился в Уфе в 1975 году. Образование получал в Уфимском энергетическом техникуме по специальности «Информационно-измерительная техника и технологии» и в Московском институте экономических преобразований по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал на различных должностях в УМПО, в 2015 году возглавил администрацию Калининского района Уфы, в апреле 2022 года стал первым заместителем главы городской администрации. На этой должности курирует вопросы ЖКХ, благоустройства и транспорта.

Орден Салавата Юлаева является третьей по статусу государственной наградой Башкирии после орденов «За заслуги перед Республики Башкортостан» и «Дружбы народов».

Идэль Гумеров

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