Врач объяснил сложность операции для пострадавшего от собак в Сочи мальчика

Пластический хирург Алексей Дикарев объяснил телеканалу «Краснодар» специфику операции для мальчика, на которого напали две собаки в Сочи. По его словам, необходимо учитывать особенности роста детского организма при планировании реконструкции лица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Некоторые типы реконструкции не дают увеличение органов и анатомических зон. Впоследствии это может отразиться на неправильном формировании внешности и ее функциях, пояснил господин Дикарев. Он также отметил, что использование тканей со лба, бедра или голени уменьшает количество доступных ресурсов для будущих восстановительных процедур.

Происшествие случилось 26 февраля в СНТ «Авиатор» Адлерского района, когда две крупные собаки напали на 9-летнего мальчика и укусили его за лицо. Прохожие отогнали животных и помогли пострадавшему. Несовершеннолетний получил многочисленные укушено-рваные травмы лица. По данным Telegram-каналов, хозяин оставил собак в вольере без присмотра почти на две недели.

Сейчас 48-летний владелец собак задержан. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Мария Удовик