В Омской и Новосибирской областях отмечается рост инфляции в январе

По итогам января 2025 года годовая инфляция в Омской области составила 10,7%, тогда как месяцем ранее — 9,8 %. «Это связано с тем, что производители и поставщики переносили возросшие затраты в цены товаров и услуг, а также с индексацией тарифов на некоторые услуги», — сообщил управляющий омским отделением Банка России Владимир Антипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Он также добавил, что с 1 января поднялись тарифы на содержание и ремонт жилья и произошел быстрый рост цен на проезд по нескольким маршрутам частных перевозчиков. Кроме того, банкир отметил ощутимый рост цен на мебель. «У производителей увеличились затраты на оплату труда, логистику, импортные материалы. Все это они переносили в стоимость продукции», — пояснил господин Антипов.

В Новосибирской области в январе также был зафиксирован рост инфляции до 10,57%, отметили в Сибирском ГУ Банка России. Месяцем ранее этот показатель составил 9,9%. При этом годовая инфляция в регионе осталась выше, чем по СФО (10,12%) и по России в целом (9,92%).

Александра Стрелкова