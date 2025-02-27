В Челябинске доля ипотечных сделок на рынке новостроек сократилась до 48%

В январе 2024 года доля ипотечных сделок при покупке нового жилья в Челябинске составила 48% от общего объема продаж. Это минимальный показатель за последние несколько лет, сообщает сервис цифровой аналитики «Объектив.РФ».

В целом за 2024 год с привлечением ипотечных средств было приобретено 82% жилья на первичном рынке Челябинске. В 2023-м — 85%. Большая доля ипотечных сделок в прошлом году, прежде всего, связана с высокими показателями первого полугодия. Во второй половине 2024 года в ипотеку было продано 69-75% квартир в новостройках от общего объема продаж.

По данным сервиса, еще большее снижение доли ипотечных сделок на первичном рынке жилой недвижимости произошло в Екатеринбурге — до 33% и Новосибирске — 41%.