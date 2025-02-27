Число ДТП на дорогах Горного Алтая выросло в 2024 году

Ситуация с ДТП на дорогах Республики Алтай в 2024 году ухудшилась. Об этом свидетельствуют данные, которые привел министр внутренних дел по региону Дмитрий Трощилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Министр выступил 27 февраля на сессии госсобрания — эл курултая с отчетом о работе республиканского главка МВД в 2024 году. По данным господина Трощилова, число ДТП по сравнению с 2023 годом выросло на 5% (с 339 до 356), количество их жертв — на 22,2% (с 36 до 44).

«По итогам года выявлено 1655 водителей, находившихся в нетрезвом состоянии, в том числе 254, в отношении которых возбуждены уголовные дела»,— говорится в сообщении парламента Горного Алтая по итогам отчета.

В 2023 году тенденция в регионе была обратной. По сравнению с 2022-м число ДТП сократилось на 9,07%, количество погибших — на 20%.

Валерий Лавский