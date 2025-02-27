Глава Удмуртии: предприятий в СоюзМаше России должно быть больше

Формирование имиджа Удмуртии как современного промышленного региона будет зависеть от консолидации предприятий, в том числе за счет реготделения Союза машиностроителей России, заявил глава республики Александр Бречалов на рабочей встрече с представителя отрасли 26 февраля. Об этом пишет пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Объединившись, мы сможем эффективнее отстаивать интересы нашей промышленности, в том числе получать дополнительную государственную поддержку»,— заявил господин Бречалов. Среди других факторов глава региона назвал адаптацию к ограничениям и меняющимся технологиям и подготовку молодых кадров.

В реготделение СоюзМаша России входят концерн «Калашников, НИТИ «Прогресс», Сарапульский электрогенераторный завод, Ижевский опытно-механический завод и ИжГТУ. Всего в машиностроительной отрасли региона работают около 1,5 тыс. предприятий. В 2024 году общая отгрузка изделий такими предприятиями увеличилась на 70% и составила 608 млрд руб.

СоюзМаш России был зарегистрирован в 2007 году. Основная цель организации — развитие машиностроительной отрасли. Председателем удмуртского отделения СоюзМаша является управляющий директор концерна «Калашников» Андрей Барышников.