Сообщение о минировании санатория и поликлиники в Кисловодске оказалось ложным
В Кисловодске не подтвердилась информация о минировании санатория и больницы, сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На время из санатория и поликлиники эвакуировали 170 человек.
«Оперативные службы завершили проверку. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено»,— рассказал градоначальник.
Сообщение о минировании одного из санаториев Кисловодска поступило днем 26 февраля. На место сразу прибыли полиция и кинологи. Сейчас правоохранители выясняют личность звонившего.