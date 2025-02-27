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Сообщение о минировании санатория и поликлиники в Кисловодске оказалось ложным

В Кисловодске не подтвердилась информация о минировании санатория и больницы, сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На время из санатория и поликлиники эвакуировали 170 человек.

«Оперативные службы завершили проверку. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено»,— рассказал градоначальник.

Сообщение о минировании одного из санаториев Кисловодска поступило днем 26 февраля. На место сразу прибыли полиция и кинологи. Сейчас правоохранители выясняют личность звонившего.

Николай Аксенов

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