В Ростовской области увеличилась средняя цена на все виды топлива

В Ростовской области с 11 по 17 февраля средняя цена на бензин составила 60,28 руб. за литр, что на 15 коп. больше по сравнению с началом февраля, сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В регионе к 17 февраля цена на все виды бензина за литр составила 60,28 руб., когда к 3 февраля средняя цена составляла 60,13 руб. Цена марки АИ-92 за февраль увеличилась на 13 коп. и составила 56,13 руб. за литр, а цена дизельного топлива на Дону по итогам февраля выросла с 66,06 руб. до 66, 22 руб. за литр.

По данным Росстата, в Южном федеральном округе в период с 10 по 17 февраля средние потребительские цены за все виды бензина также показали положительную динамику 60,63 руб. за литр против 60, 40 руб. к началу февраля. По итогам февраля цена АИ-92 увеличилась с 56,59 руб. до 56,83 руб за литр, а цена на дизельное топливо показала рост в 16 коп. и составила 67,42 руб. за литр.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Ростовская область вошла в топ-60 регионов с наиболее низкими ценами на бензин.

Снежана Стодольская