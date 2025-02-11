Ростовская область в топ-60 регионов с наиболее низкими ценами на бензин

Ростовская область заняла 58-е место в рейтинге регионов России с наиболее низкими ценами на бензин. Об этом сообщается в исследовании «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жители региона на среднюю ежемесячную зарплату могут купить около 930 литров бензина марки АИ-92, стоимость которого в декабре 2024 года выросла на 8,5% и составила 55,7 руб. за литр по сравнению с предыдущим годом.

К 3 февраля 2025 года средние потребительские цены на топливо достигли 61,98 руб. за литр. По сравнению с декабрем прошлого года стоимость увеличилась на 3%, или 1,85 руб.

Цена на литр дизельного топлива в Ростовской области выросла в начале 2025 года до 66,08 руб.

В целом по России рост цен на АИ-92 за год составил 9,8% (55,2 руб.).

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области за период с 28 января по 3 февраля средняя стоимость литра всех видов топлива достигла 60,40 руб.

Снежана Стодольская