Суд начал рассматривать дело о наезде самолета «Уральских авиалиний» на техника

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела о наезде самолета компании «Уральские авиалинии» на авиатехника в аэропорту Кольцово, сообщили в Свердловском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Второй пилот самолета Максим Красноперов обвиняется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если деяния повлекли по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью). Он полностью признал вину, по его ходатайству уголовное дело рассматривается в особом порядке — без проведения судебного следствия.

Напомним, 19 мая прошлого года самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» при начале движения передней стойкой шасси наехал на ноги техника по выпуску воздушного судна Раиля Хасанова. Сообщалось, что после инцидента ему пришлось провести операцию и ампутировать ногу. Экипаж сбившего техника самолета «Уральских авиалиний» отстраняли от работы. Расследование уголовного дела по обвинению пилота завершилось в январе.

Ирина Пичурина