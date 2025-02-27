Верещагинский завод по ремонту путевых машин вновь нарастил убытки

АО «Верещагинский ПРМЗ “Ремпутьмаш”» опубликовало финансовый отчет за 2024 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток компании увеличился на 29% и составил 263,5 млн руб. (в 2023-м - 203,7 млн руб.). Выручка акционерного общества при этом выросла до 1,8 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 48,8% (годом ранее - 1,2 млрд руб.).

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Верещагинский завод по ремонту путевых машин и производству запасных частей основан в 1961 году на базе паровозного депо, существовавшего с 1902 года. С 2003 года предприятие являлось филиалом ОАО «Российские железные дороги». С 2018 года входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины». По информации на сайте «Синары», сейчас Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» специализируется на средних ремонтах локомотивов ТЭМ18 и 2ТЭ116.