Аренда складов в Петербурге в 2025 году может подорожать при росте уровня вакантности

По результатам 2024 года средневзвешенная ставка аренды на готовые складские площади класса А в Петербурге и Ленобласти достигла 10,8 тыс. рублей за квадратный метр в год (не учитывая НДС и операционные расходы). За 12 месяцев динамика составила 25%, сообщили в пресс-службе NF Group.

По оценкам экспертов, в текущем году средневзвешенная ставка аренды, вероятно, продолжит расти и может достигнуть отметки в 11,5 тыс. рублей за кв. м в год. При этом вакантность может составить 1,4% (на 0,2 п.п. больше, чем годом ранее). В компании отметили, что ожидается рекордный ввод новых объектов. Речь идет о 856 тыс. кв. м, что на 20% превышает показатели 2024 года.

Как рассказал Илья Князев, директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF GROUP в Петербурге, в 2024-м рынок складской недвижимости столкнулся с серьезными экономическими вызовами. Господин Князев отметил рост ключевой ставки, низкий уровень вакантных площадей и повышение ставок аренды.

«Совокупное влияние этих факторов привело к снижению спроса и уменьшению объема заключенных сделок к концу года. Кроме того, в течение года не было зафиксировано ни одной сделки в формате build-torent. На 2025 год не запланировано ни одного нового спекулятивного проекта, что подтверждает выжидательную стратегию девелоперов в условиях рыночной неопределенности. В связи с этим резкий рост арендных ставок маловероятен, однако, учитывая ограниченное предложение на вторичном рынке, средняя ставка аренды, вероятно, достигнет уровня 11 500 руб. кв. м в год»,— пояснил господин Князев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на склады в Санкт-Петербурге по итогам 2024 года упал на 41%.

Дарья Астанина