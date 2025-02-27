В Прикамье закрыли еще четыре точки общепита из-за нарушения санитарных норм

Вчера управление Роспотребнадзора по Прикамье провело проверку нестационарных объектов общественного питания на территории Чусового. Как сообщает пресс-служба ведомства, протоколы о временной приостановке работы выданы сразу четырем местным заведениям, включая кафе «Караван», «Шаурма» и два объекта быстрого питания «Чебуречная».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ходе проверок были установлены грубые нарушения санитарных требований. На объектах отсутствовали системы водоснабжения и водоотведения, санитарные узлы. Также не соблюдалась поточность технологических процессов, пищевая продукция принималась без маркировки и необходимых документов. Зафиксирован факт несоблюдения своевременности прохождения медицинского освидетельствования и гигиенического обучения сотрудниками предприятий.

Напомним, проверки краевого Роспотребнадзора проводятся в Прикамье в связи с участившимися случаями заболевания жителей острыми кишечными инфекциями. Среди прочего, в январе ведомством было выявлено нарушение санитарного законодательства сразу в нескольких точках сети пекарен «Хлебница». По данным ведомства, с конца декабря 2024 года острой кишечной инфекцией заболели 82 человека, купившие готовую еду в пекарнях этой сети. В связи с этим была приостановлена деятельность более пяти точек сети. Также нарушения были зафиксированы в «Настоящей пекарне», «Шаурме №1» и других местах общественного питания.