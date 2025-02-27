В Самаре расследуют пожар, причинивший ущерб пункту полиции

Пожар произошел в жилом доме в Самаре вечером в среду, 27 февраля. Происшествие случилось в квартире дома 90 на улице Водников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Огонь оперативно потушили. На первом этаже горевшего здания находится участковый пункт полиции.

В результате происшествия в помещении затопило потолок и частично обвалилась плитка. В момент пожара сотрудников и работников ОВД в пункте полиции не было. По факту случившегося проведут проверку.

Георгий Портнов