Ботанический сад Екатеринбурга начнет работать по выходным

С 1 апреля Ботанический сад УрО РАН в Екатеринбурге изменит график работы и начнет работать по выходным дням, передают в городской администрации. Летний график работы предполагает, что посетители смогут приходить в субботу и воскресенье до 31 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В летнее время сад будет открыт для посещения с 8:30 до 17:30 в будние дни и с 10:00 до 18:30 в выходные. В зимний период, который действует сейчас, растения можно увидеть только по будням с 8:30 до 17:30.

Ботанический сад был создан в Екатеринбурге в 1936 году. На территории площадью 46 га расположены парковая часть, дендрарий и оранжерея. В коллекциях сада насчитывается около 130 видов растений, занесенных в Красные книги России и Свердловской области, включая венерин башмачок настоящий, любку двулистную, пальчатокоренник мясо-красный, родиолу розовую, пион марьин корень, ковыль перистый и наперстянку крупноцветковую.

Напомним, Ботанический сад работает над проектом благоустройства парка в Березовой роще. По данным застройщика «Атомстройкомплекс», концепция благоустройства утверждена экспертным советом по общественным пространствам администрации Екатеринбурга, ведется подготовка рабочей документации, работы начнутся летом.

Ирина Пичурина