В Горном Алтае увеличат минимальную площадь участка сельхозземель

Правительство Республики Алтай планирует инициировать поправки в региональный закон «Об особенностях регулирования правоотношений в области оборота земель сельхозназначения». Изменения должны воспрепятствовать дроблению приобретенных предпринимателями угодий на мелкие участки, сообщил глава Горного Алтая Андрей Турчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Минэкономразвития и минсельхоз разработают законопроект, который увеличит минимальный размер новых участков, образуемых из земель сельхозназначения, до 2,5 га»,— анонсировал документ господин Турчак. В настоящее время минимальная площадь участка составляет 0,1 га. Законопроект планируется подготовить к мартовской сессии госсобрания — эл курултая.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле 2024 года Андрей Турчак сообщил о создании комиссии, которая должна согласовывать все сделки, касающиеся собственности и статуса земельных участков.

Валерий Лавский