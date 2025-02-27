Алан Марзаев остался под арестом до 30 мая

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева до 30 мая, сообщил «РБК Уфа» со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Алан Марзаев был задержан в конце сентября 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — 37 млн руб. По версии следствия, деньги были переданы от руководства дорожно-строительной фирмы за покровительство и содействие в заключении контракта на строительство дорог. Посредником при передаче средств выступил Александр Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Олег Вахитов