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Алан Марзаев остался под арестом до 30 мая

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева до 30 мая, сообщил «РБК Уфа» со ссылкой на пресс-службу суда.

Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Алан Марзаев был задержан в конце сентября 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — 37 млн руб. По версии следствия, деньги были переданы от руководства дорожно-строительной фирмы за покровительство и содействие в заключении контракта на строительство дорог. Посредником при передаче средств выступил Александр Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Олег Вахитов

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