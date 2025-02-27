«Жилстройинвест» спроектирует территорию площадью 428 га в Нагаево

Мэрия Уфы разрешила специализированному застройщику «Четыре сезона — Жилстройинвест» подготовить проекты планировки и межевания земельных участков общей площадью 428 га, расположенных в селе Нагаево. Соответствующие постановления подписал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец ГК «Жилстройинвест» Рабис Салихов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Владелец ГК «Жилстройинвест» Рабис Салихов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Два участка проектирования площадью 122,8 га ограничены Академической улицей, Нагаевским шоссе, улицей Солидарности и городскими лесами. Территория попадает в зону смешанной и общественно-деловой застройки, а также индивидуальной жилой застройки. Проектирование разрешается для размещения линейных объектов, указано в постановлении.

Еще 305 га городских земель расположены на территории, ограниченной улицами Солидарности, Отечественной, 65-летия Победы, первым Диагональным переулком, границей Уфы и городскими лесами. Земли расположены в зоне индивидуальной жилой застройки, природных и озелененных территорий рекреационного назначения, объектов рекреации, спорта, отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения и садоводческих товариществ.

ООО «Специализированный застройщик "Четыре сезона — Жилстройинвест"» зарегистрировано в декабре 2007 года в Уфе. Уставный капитал — 40 тыс. руб. — принадлежит Рабису Салихову. За 2023 год прибыль компании составила 2,1 млн руб.

Наталья Балыкова