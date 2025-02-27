Бастрыкин поручил возбудить дело о принудительном браке девочки из Екатеринбурга

Председатель СКР России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации о попытке насильно выдать замуж 16-летнюю девочку из Екатеринбурга, сообщил информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно размещенному в интернете обращению к главе ведомства, инцидент произошел в феврале прошлого года, когда родители девочки решили выдать ее замуж за 24-летнего представителя этнической группы. После отказа дочери от брака, они избили ее и угрожали ей. После этого девушку привезли в дом жениха, где ограничили ее передвижение, общение с родными и знакомыми, учебу и пользование средствами связи.

СКР Свердловской области организовал проверку.

Ранее на территории Саратовской области оперативники обнаружили похищенную в селе Княжево Тюменской области 13-летнюю девочку. По предварительной информации, девочка была похищена представителями цыганской общины для насильственной выдачи замуж, при этом ее подруги рассказывали о ее жалобах на сталкера, с которым она познакомилась в соцсетях.

Ирина Пичурина