Русь оскароносная

Полученные советскими и российскими кинематографистами статуэтки «Оскар» можно пересчитать по пальцам: награждали документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой», мультипликационный «Старик и море», четыре художественных — «Война и мир», «Дерсу Узала» (совместное производство с Японией), «Москва слезам не верит» и «Утомленные солнцем». Но если принимать в расчет уроженцев Российской империи, работавших в Голливуде или задействованных в кинопроизводстве в других странах, то список «наших» лауреатов кинопремии будет длиннее. А если брать в расчет их детей — и того длиннее. Вот он в первом приближении — и с личными историями.

Лучший режиссер. Лейб Мильштейн. 1929 и 1930

Лейб Мильштейн родился в Кишиневе, столице Бессарабской губернии, в богатой еврейской семье. Его отец Мендель владел текстильной мануфактурой. В юношеском возрасте увлекся театром, что категорически не нравилось его родителям. Потому его отправили в Германию учиться на инженера в Университете прикладных наук в городе Митвайда. Но он прогуливал занятия, диплом об окончании не получил, а деньги на обратную дорогу в Россию потратил, купив билет на пароход в Америку — чтобы там сделать театральную карьеру.

В США на первых порах ему помогала финансово жившая там тетя. Отец сыну в финансовой поддержке отказал. Пришлось работать — уборщиком на заводе, торговцем вразнос, оператором машины для вязания кружев, посудомойщиком, ассистентом фотографа. В 1917 году он был призван в армию. Служил на территории США, в Корпусе связи. Занимался аэрофотосъемкой, а также снимал и монтировал учебные фильмы. После увольнения в запас в 1919 году получил гражданство США и сменил имя на Льюис Майлстоун.

Существует несколько версий того, как Майлстоун попал в Голливуд. По одной из них, его пристроил к себе бывший сослуживец по Корпусу связи Джесси Хэмптон, ставший независимым кинопродюсером (но штука в том, что Хэмптон не служил в армии, а в кинематограф пришел из табачного бизнеса). По другой, Майлстоуна взял на работу режиссер Генри Кинг. Согласно третьей, путевку в кинематографическую жизнь дал Майлстоуну режиссер Уильям Сайтер.

Начав с должности монтажера, Майлстоун быстро сделал кинематографическую карьеру. Он пробовал все — писал свои сценарии и правил чужие, придумывал гэги, был ассистентом режиссера.

В 1925 году Майлстоун бесплатно отдал сценарий фильма «Семь грешников» киностудии Warner Bros. при условии, что он будет режиссером картины. После успешного дебюта он продолжил режиссерскую карьеру. В 1927 году он снял немую приключенческую черно-белую кинокомедию «Два аравийских рыцаря».

16 мая 1929 года состоялась первая в истории церемония награждения премией Американской академии кинематографических искусств и наук — за фильмы, снятые в 1927 и 1928 годах. Премия тогда еще не носила название «Оскар», оно появилось 10 годами позже.

В комедии Майлстоуна «Два аравийских рыцаря» роль эмира исполнил Майкл Вавич (уроженец Одессы Михаил Иванович Вавич). В кадре перед ним — Мэри Астор в роли красавицы Мирзы

Кадр из фильма Льюиса Майлстоуна «На Западном фронте без перемен»

Льюис Майлстоун победил в категории «Лучшая режиссерская работа (комедия)». В этой же категории первоначально был выставлен «Цирк» Чарли Чаплина, но потом картину сняли со всех категорий, а Чаплину была вручена специальная награда — «За универсальность и гениальность в актерской игре, написании, режиссировании и продюсировании фильма "Цирк"».

В 1930 году премию Американской киноакадемии вручали дважды — в апреле и в ноябре. В ноябре на нее претендовали картины, снятые между 1 августа 1929 года и 31 июля 1930 года. Снятая Майлстоуном экранизация романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен» была признана лучшим фильмом года. А сам Льюис Майлстоун победил в категории «Лучшая режиссерская работа». В отличие от «Двух аравийских рыцарей» это уже был фильм со звуком — один из первых таковых, отмеченных наградой Американской киноакадемии.

Таким образом, Майлстоун стал первым в истории кинематографистом, дважды завоевавшим высшую награду Американской киноакадемии, а также первым «русским» оскароносцем.

У него был шанс стать лауреатом трижды, в 1931 году он был номинирован на премию за работу над фильмом «Первая полоса», но его обошел режиссер Норман Таурог, снявший «Скиппи». Кроме того, фильмы Майлстоуна дважды выдвигались в категории «Лучший фильм» — речь про «Рэкет» 1928 года и «О мышах и людях» 1939 года.

Картину 1939 года в Германии сторонники Гитлера, тогда еще не пришедшего к власти, посчитали антивоенной, антинацистской и еврейской. Национал-социалисты саботировали демонстрацию фильма — бросали в зрительный зал бомбы-вонючки, разбрасывали нюхательный табак, запускали мышей, заставляли киномехаников выключить проектор, нападали на зрителей с еврейской внешностью. В результате всего через неделю после премьеры в Берлине показ фильма в Германии был запрещен.

Льюис Майлстоун всю жизнь придерживался левых взглядов. В 1930-е он собирался сделать фильм о революции в России, основанный на публицистической книге Герберта Уэллса «Облик грядущего» и романе Ильи Эренбурга «Жизнь и гибель Николая Курбова». Продюсером должен был выступить Александр Корда. Проект не был реализован, так как Корда предпочел другого режиссера — Уильяма Кэмерона Мензиса, который снял «Облик грядущего» по Уэллсу, но без добавки в виде Эренбурга.

Антифашистские взгляды режиссера способствовали тому, что во время Второй мировой его привлекли к созданию пропагандистских фильмов. В 1942 году вышел на экраны снятый Майлстоуном совместно с голландцем Йорисом Ивенсом документальный «Наш русский фронт», в котором были использованы кадры, снятые советскими кинодокументалистами и фронтовыми кинооператорами. Музыку к фильму написал Дмитрий Темкин (подробнее о нем — ниже).

В 1943 году Майлстоун выпустил художественный фильм «Северная звезда» — о вторжении немецко-фашистских войск в СССР.

В 1950-е, в связи с холодной войной, лента была перемонтирована, из нее вырезали свидетельства хорошей жизни крестьян при советской власти. Название было изменено на «Бронированная атака», а в текст от диктора была добавлена похвала в адрес участников антисоветского восстания в Венгрии 1956 года.

В эпоху маккартизма Льюиса Майлстоуна обвиняли в симпатии к «красным», но от работы в Голливуде он отстранен не был. За 37 лет режиссерской карьеры он выпустил 38 фильмов.

Лучшая мужская роль. Юлий Бринер. 1957

Первый и пока единственный обладатель «Оскара» российского происхождения за лучшую мужскую роль — уроженец Владивостока Юлий Бринер. Он попал в Соединенные Штаты через Харбин и Париж. В Америке стал Юлом Бриннером.

Известно, что в роду у Юлия были немцы, русские и буряты, сам он заявлял, что также и цыгане, но безосновательно. В любом случае он обладал экзотической внешностью. В кино ему доводилось изображать тайца, египтянина, еврея, француза, немца, мексиканца, югослава, каджуна (субэтническая группа французов, живущая преимущественно в штате Луизиана), американца, казака, русского.

По-русски Бриннер говорил хорошо, но с акцентом.

Начинал он со съемок в телевизионных шоу. Первая его серьезная роль в полнометражном фильме — наркоторговец Пол Викола в картине «Порт Нью-Йорка» (1949 год).

В 1956-м на экран вышли три фильма с участием Бриннера. В «Десяти заповедях» у него была роль фараона Рамзеса. В «Анастасии», картине об авантюристке, выдававшей себя за чудом спасшуюся дочь императора Николая II,— генерала Сергея Бунина. В фильме «Король и я» — короля Сиама Монгкута.

«Король и я» в 1957 году получил пять «Оскаров». Бриннер был награжден золотой статуэткой за лучшую мужскую роль. В том же году он получил премию Национального совета кинокритиков США и был номинирован на «Золотой глобус».

Король Сиама — роль, которая принесла Юлу Бриннеру «Оскар»

За все время существования премии в категории «Лучшая мужская роль» только один русский актер был отмечен «Оскаром». В категории «лучшая мужская роль второго плана» — пока никто

Юл Бриннер и Дебора Керр в фильме «Путешествие»

Кадр из фильма «Великолепная семерка». Слева направо: Стив Маккуин, Юл Бриннер, Хорст Буххольц, Владимир Соколофф (Владимир Александрович Соколов)

Через два года после «Анастасии» Бриннеру опять досталась роль русского — Дмитрия Карамазова в «Братьях Карамазовых». В 1959 году он сыграл майора Сурова в фильме «Путешествие». В ленте использован сюжет рассказа Ги де Мопассана «Мадемуазель Фифи», а действие происходит в Венгрии после подавления антисоветского восстания 1956 года. Режиссером фильма был уроженец Киева Анатоль Литвак. Продюсерами — Литвак и Бриннер. Их инициалы зашифрованы в названии кинокомпании, выпустившей фильм,— Alby Productions (Anatole Litvak Brinner Yul). Во время съемок бывшая любовница Бриннера разыскала его в Австрии и порезала ему руку, так что часть сцен пришлось переснимать — чтобы забинтованная пострадавшая рука не попадала в кадр.

В 1960 году вышел на экраны самый известный в Советском Союзе фильм с участием Юла Бриннера — вестерн «Великолепная семерка».

В 1962-м он исполнил главную роль в фильме «Тарас Бульба». В 1971 году во французско-итальянско-югославском фильме «Роман конокрада» Бриннеру снова дали изобразить основного персонажа — капитана Столоффа. Действие фильма происходит в начале XX века в Польше, входившей тогда в состав Российской империи. Режиссер — Абрахам Полонски, сын российских евреев, член Коммунистической партии США (в эпоху маккартизма он в течение 17 лет был в черном списке Голливуда).

В «Змее» (1973 год) Юл Бриннер сыграл полковника Алексея Власова, советского разведчика, решившего бежать на Запад. А одна из последних ролей актера — Стрелок в картине «Мир будущего» (1976 год). Фильм получился не самым удачным. (Зато невероятно успешным оказался его ремейк, снятый много лет спустя в формате сериала — «Мир Дикого Запада».)

Лучшая женская роль второго плана. Елизавета Кедрова. 1964

Родилась в 1909 году в Санкт-Петербурге в музыкальной семье. Отец — Николай Кедров-старший, оперный певец, профессор Петербургской консерватории, создатель мужского квартета Кедрова, исполнявшего православные песнопения. Мать — Софья Гладкая-Кедрова, солистка Мариинского театра, преподаватель Петербургской консерватории. Сестра — оперная певица Ирина (Ирэн) Кедрова. Брат — Николай Кедров-младший, певец и композитор, возглавивший мужской квартет после смерти отца.

Семья Кедровых покинула Советскую Россию в 1922-м. Сначала они поселились в Берлине, в 1928 году переехали в Париж. Мать преподавала в Парижской консерватории, отец возродил созданный в России квартет. Во Франции Елизавета стала Лилей.

В биографии Лили Кедровой есть неясности и путаница — во многом из-за ее собственных рассказов.

Так, она какое-то время утверждала, что родилась в Петрограде в 1918 году. Потом — что в 1919 году. В интервью газете The Boston Globe в 1965 году она назвала «более точную» дату рождения — 9 октября 1924 года. Родной город в это время назывался уже Ленинградом.

Чехарду с годами Кедрова объясняла так. В 1938-м она вместе с труппой русских и французских актеров отправилась на двухлетние гастроли. Поскольку 14-летней девочке французские власти не позволили бы совершить такую поездку, ей пришлось изменить возраст в документах.

Также она говорила, что была пианисткой-вундеркиндом и в 15-летнем возрасте выступала в Париже. Этот рассказ явно не стыкуется с версией, в которой она родилась в 1924 году, так как ей не удалось бы и гастролировать с театральной труппой, и давать фортепианные концерты. А если датой рождения считать 1909 год, то 15-летняя Лиля должна была выступать не в Париже, а в Берлине.

Не удается проверить правдивость и еще одного ее рассказа. Кедрова утверждала, что ей так не нравилось учиться во французской школе, что она сбежала из дома и стала кочевать с цыганским табором. Родители сумели ее вернуть.

Так или иначе, но пианисткой Лиля не стала. Поскольку она была единственной Кедровой, не умевшей петь, ей пришлось искать другое занятие. Она обратилась к театру. В одном из интервью она рассказывала такую историю.

В раннем детстве Федор Шаляпин услышал, как она читает стихи Александра Пушкина. Он был поражен и предрек: «Однажды ты станешь великой актрисой. Благословляю тебя».

Первыми учителями, помогавшими ей освоить артистическое мастерство, Кедрова называла Поликарпа Павлова и Веру Греч из «Пражской группы» Московского художественного театра (МХТ).

В 1934 году в выходившей в Париже эмигрантской газете «Возрождение» была опубликована заметка «Пражане в Париже» — о гастролях «Пражской группы» МХТ. В их репертуаре были «Свадьба Кречинского» Александра Сухово-Кобылина, «Бесприданница» Александра Островского, «Чужой ребенок» советского автора Василия Шкваркина и другие спектакли. В заметке был перечислен состав труппы, в том числе артистка Е.Н. Кедрова.

В Париже Елизавета-Лиля закончила театральную школу Шарля Дюллена, впоследствии играла в дюлленовском театре «Ателье». В 1938 году она впервые снялась в фильме «Ультиматум». Ее героиню звали русским именем Ирина.

В немецком фильме 1953 года Weg ohne Umkehr («Возврата нет») ее героиню звали Люба. Промежуток между первой и второй ролью составил 15 лет.

Всего Кедрова снялась более чем в 40 фильмах, в основном французских. Также она продолжала карьеру театральной актрисы.

Лиля Кедрова в роли мадам Гортензии в фильме «Грек Зорба», за которую она была награждена «Оскаром»

Лиля Кедрова в роли графини Кучинской в фильме Альфреда Хичкока «Разорванный занавес»

Карл Молден вручает Лиле Кедровой ее «Оскар»

Роль в ленте совместного производства США, Греции и Великобритании «Грек Зорба» ей предложили после того, как от роли мадам Гортензии отказалась Симона Синьоре. И она принесла Кедровой «Оскар». Сходя со сцены со статуэткой в руках, актриса плакала. Менее чем за месяц до церемонии вручения премии скончалась ее мать.

Пьер Вальд, муж Кедровой, узнав о награде, забыл от волнения название отеля, в котором она остановилась, и послал поздравительную телеграмму с таким адресом: «Лиля Кедрова, Голливуд». Телеграмма дошла до актрисы за две минуты.

Театральную карьеру Кедрова закончила в 1991 году, кинематографическую — в 1993 году.

За лучшую работу художника-постановщика. Князь Александр Голицын. 1944, 1961, 1963

Представитель обширного княжеского рода Голицыных родился в 1908 году в Москве. После революции он вместе с родителями, тремя старшими сестрами и младшим братом перебрался в Соединенные Штаты. В Сиэтле он выучился на архитектора, закончив Университет штата Вашингтон. В 1933 году Голицын переехал в Лос-Анджелес, устроившись помощником к художнику-постановщику Александру Толубову, также выходцу из России. Толубов родился в 1882 году в Люблине, входившем тогда в состав Царства Польского. Голицын помогал Толубову в работе над фильмом «Королева Кристина» с Гретой Гарбо в роли шведской королевы, которая делала выбор между троном и любимым человеком.

Первой самостоятельной работой Голицына в качестве художника-постановщика стал фильм «Зов предков» (1935) по повести Джека Лондона с Кларком Гейблом в главной роли.

Первую номинацию на «Оскар» принесла ему работа над фильмом Альфреда Хичкока «Иностранный корреспондент» (1940). Второй раз он был номинирован за фильм «Закат» (1941), но опять не получил награду. Его учитель Александр Толубов три раза выдвигался на «Оскар» — в 1937, 1938 и 1939 годах,— но также неудачно.

В 1942 году Голицын перешел из кинокомпании United Artists в Universal Studios. На новом месте он остался надолго, на 30 лет, и принял за это время участие в съемках более чем 300 фильмов.

Кадр из фильма «Призрак Оперы» (1943)

Кадр из фильма «Спартак» (1960)

Работа над кинолентой «Арабские ночи», снимая которую Universal впервые использовала цветную технологию «Техниколор», принесла художнику-постановщику Голицыну уже четвертую неудачную номинацию на кинопремию.

Первого «Оскара» в категории «За лучшую работу художника-постановщика (цветной фильм)» он, наконец, получил за фильм 1943 года «Призрак Оперы», снятый по мотивам книги Гастона Леру. Второй — также за цветной фильм 1960 года «Спартак» с Кирком Дугласом в главной роли. Третий — за черно-белый фильм 1962 года «Убить пересмешника», экранизацию одноименного романа Харпера Ли. Во всех трех случаях премия присуждалась не ему лично, а коллективу из нескольких человек, в состав которого он входил. Кроме трех «Оскаров» у него было в общей сложности 14 номинаций на премию.

За лучшую оригинальную музыку к фильму. За лучшую песню к фильму. Дмитрий Темкин. 1953, 1955, 1959

Родился в 1894 году в Кременчуге Полтавской губернии. В некоторых источниках приводится другой год рождения — 1899-й, но первый вариант указан на официальном сайте одного из лучших композиторов Голливуда. Сначала его учила играть на фортепиано мать. Дмитрий закончил Петербургскую консерваторию, подрабатывал тапером в кино, занимался репетиторством. После революции некоторое время сотрудничал с советской властью, к третьей годовщине октябрьского переворота написал музыку к грандиозной постановке «Взятие Зимнего дворца».

Но уже в 1921 году Темкин покинул Советскую Россию. Сначала он поселился в Берлине, куда еще раньше приехал его отец Зиновий. У того была большая разница в возрасте с новой женой, которую он пытался скрыть. Тогда-то Зиновий и переделал документы сына, «омолодив» Дмитрия на пять лет.

Дмитрий гастролировал по Европе и Америке как пианист и аккомпаниатор, а в 1929 году обосновался в США и начал писать музыку для Голливуда.

Она звучит более чем в 100 американских фильмах разных жанров — в мюзиклах, вестернах, приключенческих и документальных лентах, драмах и комедиях.

Первый раз Темкин был выдвинут на премию Американской киноакадемии за музыку к фильму Фрэнка Капры «Потерянный горизонт», экранизацию одноименного романа Джеймса Хилтона.

А успеха он сумел добиться только с седьмой попытки, в 1953 году. Зато он завоевал две статуэтки сразу. Его музыка к вестерну «Ровно в полдень» победила в категории «Саундтрек к драматическому или комедийному фильму». А за прозвучавшую в этой картине песню «Do Not Forsake Me, Oh My Darling» Темкин был награжден вместе с автором текста Недом Вашингтоном «Оскаром» в категории «За лучшую песню к фильму».

Третий «Оскар» был вручен Темкину в 1955 году — за музыку к фильму «Великий и могучий». Заглавная песня, написанная опять в соавторстве с Недом Вашингтоном, также была номинирована на премию, но не получила ее.

После еще трех неудачных номинаций Темкин завоевал четвертый «Оскар» — за музыку к экранизации повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» в 1959 году. Затем было еще девять номинаций, последняя — за музыкальное оформление советского двухсерийного фильма Игоря Таланкина «Чайковский», главную роль в котором исполнил Иннокентий Смоктуновский. Фильм также был номинирован в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Лучшая мужская роль второго плана. Четвертая попытка

«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в свое время не удалось получить номинировавшимся в этой категории троим актерам с русскими корнями — Мише Ауэру (Михаилу Унковскому), Михаилу Чехову и Михаилу Барышникову.

