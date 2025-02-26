Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» устроит десятое место в таблице РПЛ. Об этом журналистам заявил генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов. В начале года перед «Пари НН» была поставлена задача подняться в турнирной таблице РПЛ на седьмое–десятое место. По словам господина Мелик-Гусейнова, это соответствует финансовым возможностям клуба. Сейчас «Пари НН» находится на 12 месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Генеральный директор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Мы понимаем, что не хватаем звезд с неба. И что турнирная таблица выстроена с первого по шестнадцатое место плюс-минус исходя из финансовых возможностей каждого клуба. И зная примерно бюджеты каждого участника РПЛ, мы знаем свою нишу при имеющихся возможностях.

Конечно, никто не будет как-то ругать игроков, если мы выйдем на первое, второе или третье места. Наоборот, у них система мотивации выстроена так, что выше клуб в турнирной таблице, тем для них лучше. Но надо ставить перед собой измеримые и реальные цели. Заниматься шапкозакидательством в этой ситуации никто не имеет права.

Мы сейчас по бюджету клуба занимаем среди команд РПЛ втрое место с конца. При этом у нас еще есть определенные обязательства по лицензированию, по содержанию и использованию имеющейся инфраструктуры, в том числе — стадиона «Нижний Новгород». Есть академия, в которой мы хотим видеть больше нижегородских детей. И нужно не менее пяти лет, чтобы эти дети доросли до основной команды и мы могли с ними рассчитывать на более высокие места.

Поэтому, складывая все эти условия в одно понимание, да — примерно на седьмое-десятое мы можем рассчитывать. Я бы даже сказал, что больше — на десятое.

Записал Андрей Репин