Игрокам сказали «А» и «Б»

АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» представило новую стратегию, призванную повысить эффективность спортивными клубами. Их поделят на две группы для достижения реальных задач. В группу «А» войдут хоккейный клуб «Торпедо» и футбольный «Пари-НН», которые сосредоточатся на борьбе за призовые места в высших лигах. Остальным клубам рекомендовано сделать упор на помощь в развитии массового спорта, отборе и воспитании перспективных юниоров. АНО вошло в учредители большинства клубов и будет контролировать их финансовые расходы. Централизацию управления командами с постановкой им задач нижегородские депутаты в целом одобрили, первую работу ЦУРС начал проводить с ХК «Торпедо».

В Нижегородском кремле решили централизованно управлять спортивными клубами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Гендиректор АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» (ЦУРС) Максим Гафуров на заседании комитета заксобрания по социальным вопросам рассказал о стратегии развития профессионального спорта. Новая некоммерческая организация была учреждена в прошлом году. Ей передали в распоряжение бюджеты основных спортклубов, в управление ЦУРС попали семь команд. Это хоккейный и мини-футбольный клубы «Торпедо», футбольный и баскетбольный «Пари НН», волейбольный АСК, клуб «Старт» (хоккей с мячом) и ФК «Химик» из Дзержинска.

«Наша задача — оценивать, как спортивные клубы формируют свою стратегию, как они тратят деньги, и формировать эти цели. К сожалению, раньше они формировали свои задачи немного в отрыве от реальности. Сейчас у спортивных клубов появился в хорошем смысле этого слова “заказ” от правительства», — пояснил Максим Гафуров.

По его словам, Нижегородская область представлена во всех крупных чемпионатах, но, к сожалению, нигде ничего не выигрывает. Для оптимизации часть клубов потребуется понизить в классе и переработать их стратегию с упором на развитие молодежи.

«Мы пришли к выводу, что конкурировать с клубами, у которых спонсорами выступают крупные вертикально интегрированные компании, практически невозможно», — сообщил директор ЦУРС. Он предложил разделить спортклубы на группу «А» и группу «Б». В первую группу войдут ХК «Торпедо» и ФК «Пари НН», во вторую — все остальные команды. Клубы группы «А» получат приоритет в финансировании, но должны показать и соответствующий результат. От «Торпедо», как минимум, ждут выходов в плей-офф, его задача добраться до финала Континентальной хоккейной лиги в течение трех сезонов. Ключевая цель ФК «Пари НН» — не вылететь из середняков, обеспечив себе седьмое–десятое место в таблице Российской премьер-лиги, а до 2028 года постараться выйти в финал Кубка России.

В группе «Б» Максим Гафуров возлагает особые надежды на мини-футбольный клуб «Торпедо», полагая, что эта команда должна стать постоянным претендентом на трофеи Суперлиги и Кубка России. Остальным командам группы «Б» предложено укреплять свою материально-техническую базу и растить талантливую спортивную молодежь, стараясь удержать ее в Нижегородской области.. Для «Старта» планируется построить крытую арену, где могли бы тренироваться и конькобежцы. Дворец спорта «Нагорный», где сейчас играет ХК «Торпедо», могут передать под детский хоккей после открытия строящейся для клуба ледовой арены на Стрелке. Дзержинскому «Химику», помимо решения задачи с реконструкцией домашнего стадиона, предстоит сохранить стабильное присутствие в дивизионе «А» ФНЛ-2 «Серебро/золото».

Кроме того, ЦУРС уже проанализировал бюджеты ряда клубов на предмет неэффективных расходов. В рамках оптимизации в волейбольном клубе упразднят второй состав, а волейболисты будут играть дивизионом ниже, отметил Максим Гафуров. Это позволит команде сэкономить средства и уделять больше внимания ребятам из спортшкол. Сделав акцент на молодежи в составе АСК, в ЦУРС решили ориентировать волейбольный клуб на плотное взаимодействие с администрацией Нижнего Новгорода и привлечение стратегического спонсора.

Одна из проблем функционирования клубов заключается в том, что топовые команды далеки от болельщиков, подчеркнул директор ЦУРС.

«Мы видим разрыв связей с болельщиками, и нам бы точно не хотелось, чтобы клубы, получающие финансирование, фактически замыкались в себе. Некоторые команды, получая финансирование, не берут на себя ни спортивные, ни социальные задачи. А на следующий год просят еще больше денег», — пояснил господин Гафуров. Задача ЦУРСа структурировать расходы и помогать клубам в привлечении большей доли спонсорских средств, снижая бюджетные траты. Что касается бюджетных трат на команды, он в прошлом году составил около 2,6 млрд руб. Ранее финансирование профессионального спорта было неподотчетным, что не раз вызывало критику со стороны депутатов и общественников, не понимавших, на что тратятся крупные суммы спонсоров и бюджета.

Депутаты комитета в целом одобрили предложенную стратегию с финансированием профессионального спорта через подотчетный власти ЦУРС. «Централизация финансовых ресурсов чрезвычайно важна. Это единственный инструмент, с помощью которого можно влиять на политику клубов. С моей точки зрения, все деньги, которые идут на профессиональный спорт, включая спонсорские, должны идти через единое управление», — подчеркнул депутат Дмитрий Бедняков.

Его коллега Василий Суханов добавил, что у нижегородского спорта появилась целостная система управления: «Бюджеты становятся прозрачными, а не как раньше, когда где-то что-то делалось втихаря».

Руководитель фракции КПРФ Роман Кабешев был единственным, кто раскритиковал спортивную политику областного правительства, отметив, что расходы на профессиональные клубы превышают расходы на некоторые важные задачи — например, закупки жилья для детей сирот. «Имидж — штука хорошая, но социальные обязательства надо выполнять, а объем финансирования спортклубов пересматривать», — заявил коммунист, ранее безуспешно предлагавший сокращать бюджетное субсидирование команд. Комитет принял стратегию ЦУРС к сведению, а заместитель губернатора Андрей Чечерин попросил, чтобы профессиональные игроки и тренеры чаще приезжали в школы и на тренировки юниоров, чтобы помогать растить спортивную молодежь.

Новые подходы ЦУРС уже начал внедрять в хоккейном клубе «Торпедо», в этом году к реализации планов подключат и остальные команды.

Владимир Зубарев