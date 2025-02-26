Петербуржца оштрафовали за возложение цветов с лентами как флаг Украины

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Георгия Миришкина за возложение цветов к памятнику им. Т. Г. Шевченко. Его оштрафовали на 40 тыс. рублей.

Миришкина признали виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Он возложил цветы, которые были перевязаны лентами голубого желтого цветов. Они символизируют цвета флага Украины. К тому же это произошло в годовщину начала спецоперации.

В действиях петербуржца нашли признаки дискредитации. Суд оштрафовал его на 40 тыс. рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что вслед за штрафом суд арестовал москвичку за надписи на плакатах на Большой Морской.

Татьяна Титаева