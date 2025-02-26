Главе СКР доложат о проверке аварийного моста в поселке Лермонтово

Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по информации об аварийном мосте в поселке Лермонтово Краснодарского края. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

В соцсетях распространилась информация, что в поселке Лермонтово единственная переправа через реку Шапсухо, соединяющая населенный пункт с другими муниципальными образованиями, более пяти лет находится в аварийном состоянии. Разрушающиеся элементы моста загрязняют водоем. Местные жители опасаются, что он может полностью обрушиться. Отмечается, что единственная альтернативная дорога проходит через гористую местность, где работает мусорный полигон. Обращения в компетентные органы не принесли результатов, запланированные работы по строительству нового моста не начаты.

В СУ СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Ее ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Алина Зорина