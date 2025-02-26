Над Крымом менее чем за час сбили семь беспилотников

Российские системы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«С 19:15 до 19:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов»,— сообщили в Telegram-канале военного ведомства.

В ночь на 26 февраля над четырьмя российскими регионами были сбиты 128 беспилотников. Это была крупнейшая атака БПЛА с начала 2025 года. Тогда Крым также подвергся атаке беспилотников. 30 БПЛА сбили над территорией Крыма, восемь БПЛА — над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного моря, сообщало Минобороны.