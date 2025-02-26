Три человека получили ранения во время стрельбы в Билефельде
Сегодня, 26 февраля, у здания суда в немецком городе Билефельде открыли стрельбу. По меньшей мере три человека ранены. Стрельба началась во время заседания суда по делу об убийстве боксера Бесара Нимани.
Фото: Friso Gentsch / dpa / AP
Как пишут германские СМИ, целью стрельбы были родственники обвиняемого в убийстве Хусейна А. Один из них получил серьезное ранение. Один подозреваемый в стрельбе задержан.
38-летний Бесар Нимани был убит 9 марта прошлого года. Ранее его самого неоднократно задерживали из-за драк, разборок со стрельбой и хранения оружия, он также несколько раз получал ранения. Германские СМИ пишут, что у Хусейна А. был конфликт с Нимани, который владел киоском вместе с его братом.