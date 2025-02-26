Три человека получили ранения во время стрельбы в Билефельде

Сегодня, 26 февраля, у здания суда в немецком городе Билефельде открыли стрельбу. По меньшей мере три человека ранены. Стрельба началась во время заседания суда по делу об убийстве боксера Бесара Нимани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Friso Gentsch / dpa / AP Фото: Friso Gentsch / dpa / AP

Как пишут германские СМИ, целью стрельбы были родственники обвиняемого в убийстве Хусейна А. Один из них получил серьезное ранение. Один подозреваемый в стрельбе задержан.

38-летний Бесар Нимани был убит 9 марта прошлого года. Ранее его самого неоднократно задерживали из-за драк, разборок со стрельбой и хранения оружия, он также несколько раз получал ранения. Германские СМИ пишут, что у Хусейна А. был конфликт с Нимани, который владел киоском вместе с его братом.

Яна Рождественская