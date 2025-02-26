Допросный лист

В арбитражном суде по резонансному делу в качестве свидетеля допросили экс-главу пресс-службы думы и контрактного управляющего Константина Шестакова. Как считает прокуратура, Пермская гордума и издатель Business Class, ООО «Центр деловой информации» (ЦДИ), заключили ряд муниципальных контрактов в условиях конфликта интересов. По данным истца, господин Шестаков является гражданским мужем учредителя ЦДИ и владеет вместе с ней домом в Крыму. Прокуратура требует признать контракты ничтожными и взыскать с ООО в пользу думы 36 млн руб. Ответчики с претензиями не согласны. Свидетель факт отношений подтвердил, но заявил, что недвижимость на двоих они приобрели из-за денежных затруднений, а контрактную документацию он фактически не готовил. Представитель истца, напротив, утверждал, что Константин Шестаков подписывал документы об исполнении подрядчиком условий договоров.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Судебный процесс начался с ходатайства представителя ООО «Центр деловой информации» Андрея Сачихина о приобщении к делу документов, которые, по его мнению, подтверждают расходы общества на исполнение муниципальных контрактов в полном объеме, а также тот факт, что они были убыточны для ЦДИ. Кристина Соромотина из прокуратуры края возразила против приобщения документов. По ее мнению, они не относятся к делу, поскольку оно касается вопроса ничтожности сделок из-за конфликта интересов. В частности, ответчик указал в них расходы на аренду помещения, затраты на содержание домена. По ее словам, ООО занималось и другой деятельностью, помимо исполнения муниципальных контрактов, так что эти документы ничего не демонстрируют. На это господин Сачихин пояснил, что в каждой «расходной» статье ответчик выделил долю затрат на контракты. В итоге документы суд приобщил.

Затем по ходатайству ответчика в суде был допрошен экс-глава пресс-службы Пермской гордумы Константин Шестаков, который был также контрактным управляющим работодателя. Именно из-за «иных близких отношений» с учредителем ЦДИ Светланой Мазановой прокуратура считает, что гордума не могла заключать с обществом контракты на освещение деятельности в СМИ в связи с конфликтом интересов. Из ответов на вопросы представителя ООО следует, что господин Шестаков, по его мнению, был контрактным поверенным лишь формально. В частности, техдокументацию по контрактам готовила его подчиненная, а другими вопросами, связанными с расчетом их начальной максимальной цены, размещением уведомлений о закупках занимались другие подразделения думы. «У меня даже не было доступа к соответствующей системе»,— убеждал суд Константин Шестаков. Также он заявил, что ТЗ не было ориентировано на компанию-ответчика, а преференции при принятии решений о заключении контрактов никому не оказывались. Более того, он не мог этого делать, поскольку формальным заказчиком по контрактам был краевой центр закупок.

Прокурора Кристину Соромотину интересовали отношения господина Шестакова со Светланой Мазановой. Бывший муниципальный служащий пояснил, что с госпожой Мазановой он знаком примерно 30 лет, у них «имеются дружеские отношения». В 2018 году они купили совместно дом и земельный участок в Республике Крым. «Я подбирал дом в теплых краях, нашел выгодное предложение, которое сам не потянул бы по средствам,— рассказывал свидетель.— В итоге предложил ей, она согласилась, но я предлагал и другим людям». Допрашиваемый добавил также, что с 2018 года указывал в декларациях эту недвижимость и ее совладельца.

При этом Константин Шестаков подтвердил, что проживает вместе с госпожой Мазановой, последние пару лет их отношения носят семейный характер. На вопрос судьи, находится ли он фактически в гражданском браке с учредителем ЦДИ, свидетель ответил утвердительно. «Я не знал, что гражданский брак может быть охарактеризован как иные близкие отношения»,— сказал господин Шестаков.

Кристина Соромотина напомнила господину Шестакову, что при даче объяснений в прокуратуре он пояснял, что подготовкой контрактов занимался лично. На это свидетель ответил, что вопрос был задан про формальную сторону вопроса и он был «дезинформирован». «Контрактный управляющий — это, по сути дела, некий дополнительный функционал, а я занимался работой по уже заключенным контрактам, то есть именно информированием населения»,— уточнил господин Шестаков. В то же время он не стал отрицать, что подписывал документы, подтверждающие исполнение подрядчиком контракта.

В итоге госпожа Соромотина сочла, что ответчиком нарушен прямой запрет на заключение контрактов при наличии конфликта интересов. По ее мнению, доводы Константина Шестакова о том, что он выполнял обязанности контрактного управляющего, опровергаются доказательствами по делу и решениями судов общей юрисдикции. Андрей Сачихин, напротив, заявил, что никаких доказательств того, что Константин Шестаков фактически занимался заключением муниципальных контрактов, не представлено.

Рассмотрение дела по существу продолжится в марте.

Дмитрий Астахов