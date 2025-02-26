Ватикан возведет в лик блаженных итальянского борца с нацистами

Итальянец Сальво Д’Акуисто будет причислен Римско-католической церковью к лику блаженных. В 1943 году он спас 22 мирных жителя ценой собственной жизни, сообщает Il Messaggero.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Museo Storico Arma dei Carabinieri di Roma Фото: Museo Storico Arma dei Carabinieri di Roma

Сальво Д’Акуисто был расстрелян нацистами в возрасте 22 лет. Он взял на себя вину за взрыв на складе боеприпасов, контролируемом немцами. Взрыв произошел из-за неосторожного обращения с оружием, однако немецкое командование решило использовать его как возможность расправы над мирными жителями.

Молодой человек был карабинером, представителем власти, поддержавшей гитлеровскую Германию. Ему было поручено провести расследование инцидента. Когда Сальво Д’Акуисто узнал о планах немцев расстрелять 22 человека, заявил, что якобы сам организовал взрыв. За это 23 сентября 1943 года он был расстрелян. Спустя два года после смерти ему была присвоена медаль «За воинскую доблесть».

Процедуру беатификации одобрил Папа Римский Франциск. В католической церкви беатификация предшествует канонизации, то есть причислению к лику святых.