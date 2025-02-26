Петербуржцы и гости города 5 марта услышат сирены

Проверка системы городского оповещения населения пройдет в Санкт-Петербурге. На улицах города прозвучат сирены, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В этот день в определенное время будут подаваться звуковые сигналы из громкоговорителей. Петербуржцев предупредят, что осуществляется проверка оборудования. Аналогичные сообщения будут транслироваться через некоторые телеканалы и радиостанции.

Проверка системы на регулярной основе проводится в Петербурге. Она призвана определить исправность и отработать действия дежурных служб.

Татьяна Титаева