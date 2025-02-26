Сочинский каратист завоевал золото на турнире в ОАЭ

Сочинский каратист Эдуард Гаспарян стал победителем международного турнира в ОАЭ, сообщает пресс-служба администрации курорта. В соревнованиях участвовало более 2,3 тыс. атлетов из 90 стран мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Подготовкой господина Гаспаряна занимаются тренеры Артем Гаспарян и Александр Давыдов.

«Очередной трофей в копилке у Эдуарда Гаспаряна, молодого, но уже титулованного сочинского спортсмена. Наш боец демонстрирует стабильно высокий уровень выступлений»,— подчеркнул директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

Эдуард Гаспарян многократно побеждал на международных соревнованиях и спортивных играх стран БРИКС. В 2024 году ему было присвоено звание «Мастер спорта России международного класса».

Российская сборная по итогам турнира завоевала 27 наград: девять золотых, восемь серебряных и десять бронзовых медалей, став лидером в общекомандном зачете. Вторую позицию заняла команда Ирана с шестью золотыми медалями, а третье место получили египетские спортсмены, которые собрали пять наград высшей пробы.

Следующий этап молодежной серии состоится в Гвадалахаре.

«Ъ-Сочи» писал, что каратисты из Сочи завоевали четыре медали на турнире «Олимпийские надежды», состоявшемся в Уфе. Спортсмены выступали под руководством тренера Александра Давыдова.

Мария Удовик