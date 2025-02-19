Сочинцы завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по каратэ

Спортсмены из Сочи завоевали четыре медали на турнире «Олимпийские надежды», который проходил в Уфе. Соревнования собрали 1,4 тыс. каратистов из 24 регионов страны, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Серебряные медали получили Максим Голенков и Савелий Верле, а бронзовыми призерами стали Руслан Давыдов и Татьяна Фоменко. Сочинские спортсмены выступали в составе сборной команды Кубани под руководством тренера Александра Давыдова.

В 2024 году на международных соревнованиях Russia open Савелий Верле завоевал второе место, Руслан Давыдов и Татьяна Фоменко удостоились бронзовых медалей.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинский спортсмен стал победителем международного турнира по каратэ. Эдуард Гаспарян стал лучшим на первом этапе Karate1 Series A 2025 года.

Мария Удовик