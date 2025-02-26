За сутки в Ростовской области в ДТП пострадали двое детей

В Цимлянске внедорожник сбил 12-летнюю школьницу, а в Гуково водитель Changan допустил наезд на девочку 2013 года рождения, сообщает ГАИ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Цимлянске утром на улице Свердлова, у дома №56/1, водитель автомобиля Changan Uni-K сбил девочку 2013 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок получил травму и был доставлен в больницу.

В городе Гуково на улице Красной Горки, у дома №68, водитель Toyota Corolla сбил девушку 2008 года рождения, также переходившую дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

Оба ребенка с различными травмами доставлены в больницы по месту жительства. Правоохранителями проводятся следственные мероприятия и уточняются все подробности случившегося.

Николай Аксенов