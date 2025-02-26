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Горьковский автозавод и ВЭБ.РФ обсудили перспективы развития

Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 26 февраля посетили Горьковский автозавод. Об этом сообщили в корпорации.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Господин Шувалов обсудил с руководством предприятия новые масштабные проекты, отмечается в сообщении. В их числе создание высокотехнологичных компонентных производств.

Также обсуждалось строительство сборочных предприятий за пределами РФ для расширения присутствия российской техники на зарубежных рынках.

Владимир Зубарев