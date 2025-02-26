Госдуме предложили продлить срок действия экзамена для ушедших на СВО кандидатов в судьи

Госсобрание (парламент) Башкирии сегодня, 26 февраля, внесло в Госдуму законопроект о продлении до пяти лет действия квалификационного экзамена для кандидатов в судьи, ушедших на специальную военную операцию (СВО). Сейчас результаты такого экзамена действуют в течение трех лет.

Предполагается, что гражданин, который успешно сдал квалификационный экзамен на должность судьи, сохранит свой статус вне зависимости от истечения трехлетнего срока действия результатов. Поправка, которую предлагается внести в п. 9 ст. 26.3 федерального закона «Об органах судейского сообщества в РФ», коснется как мобилизованных, так и добровольно ушедших на фронт кандидатов в судьи. Авторы законопроекта считают, что пятилетний срок действия результатов экзамена оптимален с точки зрения сохранения уровня знаний, необходимого судье.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, предлагая новую льготу, башкирские парламентарии ориентировались на прошлогоднее послание президента РФ Федеральному собранию. «Именно участники специальной военной операции — подлинные герои и патриоты — должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, в конечном итоге — самые крупные отечественные проекты»,— напоминают авторы поправки слова Владимира Путина. При этом данных о том, сколько кандидатов в судьи к настоящему моменту были мобилизованы или выразили добровольное желание отправиться на СВО, в пояснительной записке нет.

Ранее, 23 января, Госдума приняла в первом чтении законопроект, «замораживающий» сроки действия результатов ЕГЭ для срочников, контрактников и мобилизованных на время армейской службы. Сейчас использовать результаты экзамена для поступления в вузы можно в течение пяти лет.

Божена Иванова