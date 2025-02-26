Бывший инспектор МЧС из Нефтекумска осужден за взятку

В Нефтекумске бывший сотрудник МЧС получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно за взятку в 15 тыс. руб. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в сентябре инспектор предложил жительнице села Величаевского помочь избежать ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. За свою услугу он попросил 15 тыс. руб.

«Женщина сообщила о предложении в правоохранительные органы и передала осужденному оговоренную сумму. После передачи денежных средств мужчина был задержан»,— следует из материалов дела.

Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Приговор в законную силу еще не вступил.

Николай Аксенов