Депутата Госдумы Юрия Напсо хотят лишить полномочий из-за 200 прогулов

Комиссия по депутатской этике в ближайшие дни рассмотрит основания для досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы РФ от Ростовской области и Краснодарского края Юрия Напсо. Об этом рассказал «Ъ-Ростов» сам господин Напсо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По его словам, вопрос о лишении полномочий будет рассмотрен в ближайшие десять дней. Дата не назначена. Однако Юрий Напсо настаивает, что оснований для этого нет.

«Я все еще нахожусь на лечении в ОАЭ. У меня серьезное заболевание. Все необходимые документы и больничные я предоставил ранее»,— отмечает господин Напсо.

Ранее комиссия по регламенту сообщила, что с апреля 2023 года Юрий Напсо не присутствовал в Думе около 2 лет, из них более 200 дней — без уважительной причины. В своем Telegram он заявил, что по закону о статусе депутата основанием для лишения мандата может стать неисполнение обязанностей в течение 30 и более календарных дней. «Между моими отпусками без содержания и больничными, в том числе в периоды ремиссии, никогда не было промежутка 30 и более календарных дней»,— утверждает депутат.

Юрий Напсо избран в Госдуму в 2021 году, он занимает пост первого заместителя председателя комитета по государственному строительству. В октябре 2024 года Центральный районный суд Сочи обратил в пользу государства имущество, принадлежащее депутату и аффилированным с ним лицам. Депутат подал апелляцию, заявив о недостоверности информации.

Тат Гаспарян