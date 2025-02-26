Выросли долги ярославцев перед банками

Объем задолженности перед банками в среднем на одного жителя Ярославской области на начало 2025 года составил 357,7 тыс. руб., что больше на 21,6 тыс. руб., чем годом ранее. Соответствующая информация содержится в рейтинге регионов по закредитованности населения «РИА. Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом уровень закредитованности (соотношение среднего долга по кредитам и годовой зарплаты) жителей Ярославской области снизился с 58,7 до 54%. В связи с этим регион опустился и в рейтинге закредитованности с 19-го места на 29-е.

Согласно данным рейтинга, в 2024 году рост закредитованности ярославцев замедлился. В 2023-м он был в три раза больше, тогда средний долг ярославца вырос на 64,3 тыс. руб.

Алла Чижова