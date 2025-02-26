Подросток из Петербурга публиковал инструкции по созданию взрывчатых веществ

Вечером 25 февраля полицейские обнаружили в Telegram публикации 15-летнего ученика восьмого класса, в которых он подробно описывал процесс изготовления взрывчатых веществ и совершения теракта. Об этом сообщает «78.ru».

В публикации уточняется, что подросток состоит на учете в ПНД, после инцидента его госпитализировали в психиатрическую больницу. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двух подростков с самодельными петардами задержали в Колпино.

Артемий Чулков