Двух подростков с самодельными петардами задержали в Колпино

Полиция Санкт-Петербурга задержала двух подростков 14 и 15 лет с самодельными петардами. Несовершеннолетние взрывали их в Колпинском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Яркую вспышку и громкий хлопок заметили еще 18 января. Установив место происшествия, правоохранители увидели двух подростков, находившихся около очага возгорания. После того как несовершеннолетних доставили в отдел полиции, у них изъяли и направили на экспертизу три самодельных предмета, схожих с петардами. В них был заряд самодельного взрывчатого вещества. Задержанные заявили, что сделали петарды для баловства.

Подростков опросили и передали законным представителям. Материалы по происшествию направлены следствию для принятия процессуального решения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дело о покушении на теракт возбудили после похода студентки с петардами в банк.

Татьяна Титаева